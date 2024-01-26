China Peringatkan Warganya Terhadap Jebakan Kecantikan Eksotis yang Dilakukan Mata-Mata Asing

China peringatkan warganya terhadap jebakan kecantikan eksotis yang dilakukan mata-mata asing (Foto: Ilustrasi/Unsplash)

CHINA – China atau Tiongkok telah memperingatkan warganya terhadap 'jebakan kecantikan eksotis' yang berusaha memikat mereka ke tangan agen mata-mata asing.

Kementerian Keamanan Negara mengatakan seorang pria Tiongkok, Li Si, pergi ke klub malam saat dalam perjalanan ke luar negeri dan kemudian diperas oleh mata-mata asing.

Judul postingan WeChat kementerian tersebut berbunyi, "Berburu kecantikan? Anda mungkin menjadi mangsanya".

Para analis mengatakan peringatan tersebut mencerminkan rasa tidak aman di kalangan pemimpin Tiongkok.

Kementerian Keamanan Negara, yang berfungsi sebagai badan intelijen dan polisi rahasia Tiongkok, semakin meningkatkan kewaspadaan warga mengenai bahaya mata-mata asing.

Kementerian juga telah mempublikasikan kasus-kasus orang yang ditangkap karena spionase di Tiongkok. Awal bulan ini, kementerian tersebut mengatakan Beijing telah menahan seseorang yang diduga menjadi mata-mata untuk dinas intelijen luar negeri Inggris, MI6.

“Saya tidak berpikir perangkap madu lebih lazim saat ini dibandingkan di masa-masa lain. Bagian dari pekerjaan spionase selalu mengeksploitasi kelemahan manusia, baik itu keserakahan, nafsu, kesombongan, kesombongan, kemarahan, kekecewaan atau semacamnya,” terang Ian Chong, seorang rekan non-residen di Carnegie China, kepada BBC.

“Bagi saya, kampanye media Kementerian Keamanan Negara dan sorotan baru-baru ini mengenai risiko terkait perangkap madu lebih mencerminkan rasa tidak aman dan ancaman, terutama dari dunia luar, yang tampaknya dirasakan oleh para pemimpin Tiongkok saat ini,” lanjutnya.