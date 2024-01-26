Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diingatkan Uskup Ruteng soal Pentingnya Etika, Ganjar: Pesannya Menusuk Jantung

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:40 WIB
Diingatkan Uskup Ruteng soal Pentingnya Etika, Ganjar: Pesannya Menusuk Jantung
Ganjar Pranowo di Ruteng. (Foto: Felldy Utama)
RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengaku sangat tersentuh atas pesan yang disampaikan Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat tentang pentingnya sebuah etika dalam menjalankan kepemimpinan politik.

"Pesannya tadi menusuk jantung saya. Mengingatkan kepada kita bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan, ada moral, ada etika. Dan politik jauh dari moral, menjadi tidak bermanfaat,” kata Ganjar, di rumah keuskupan Ruteng, NTT, Jumat (26/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu juga menegaskan bahwa dirinya dan Mahfud Md tidak memiliki beban dan keresahan apapun dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Sehingga, ia menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan, bukan para elitenya.

Halaman: 1 2
1 2
      
