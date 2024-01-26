Dorong Lapangan Kerja Baru, Relawan Ganjar-Mahfud Inginkan Masyarakat Lebih Kreatif

KENDAL - Emak-emak Smart Pejuang Andalan Sejati (Espas) SandiUno Sahabat Ganjar menggelar pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Rabu 24 Januari 2024.

Ketua Espas DPC Kendal, Ida Masidah mengatakan, masyarakat dapat lebih terampil dalam membuka lapangan pekerjaan serta meningkatnya perekonomian di daerah dengan sabun cuci.

Lebih lanjut, Ida menyampaikan peserta pelatihan yang diberikan memberikan solusi bagaimana meningkatkan taraf hidup.

"Kegiatan ini sangat penting sekali terutama mak-mak, karena butuh adanya pelatihan-pelatihan UMKM," kata Ida dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Ida menuturkan, perempuan harus berdaya dan berdikari untuk kemajuan ekonomi keluarga.

"Para ibu rumah tangga dapat berkembang sebagai perempuan yang mandiri, smart, dan kuat," ujar Ida.