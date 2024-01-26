Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Aktivis GMNI Sukabumi Raya Dibacok OTK di Capitol Plaza

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:22 WIB
Aktivis GMNI Sukabumi Raya Dibacok OTK di Capitol Plaza
Aktivis GMNI dibacok OTK (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Dua orang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dibacok orang tidak kenal (OTK) saat nongkrong di Sukabumi Coffee Center, di Capitol Plaza, Jalan A Yani, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Kamis 25 Januari 2024.

Ketua GMNI Sukabumi Raya, Anggi Fauzi mengatakan, kejadian yang terjadi pada pukul 02.00 WIB tersebut, berawal saat dua korban, AA (23) dan RZ (24) sedang santai sambil menikmati kopi, tiba-tiba dihampiri oleh tiga OTK yang menggunakan satu sepeda motor.

"Kronologisnya itu, anak-anak lagi ngopi, di Capitol, Sukabumi Coffee Center, tempat anak-anak juga ngopi di situ. Nah, anak-anak ini lagi makan didatangi ketiga OTK nanyain tempat bilyard. Lalu sama anak-anak dijawab, di lantai 3," ujar Anggi kepada MNC Portal Indonesia.

Lalu salah satu pelaku bertanya lagi, lanjut Anggi, untuk masuk ke tempat bilyard harus lewat kemana, dan teman-temannya kembali menjawab dengan sopan, bahwa harus melalui basement dan naik lift untuk menuju ke tempat bilyard.

"Si pelaku lalu pergi ke basement, nah kemudian kedua korban itu selesai makan pecel, yang satu RZ pergi bayar makan pecel dan yang satu lagi AA pergi buang air kecil ke bawah (basement) Capitol Plaza, ada toilet di sana. Setelah beres bayar, karena AA lama di toilet lalu disusul oleh RZ," ujar Anggi.

