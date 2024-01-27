Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Kelapa Gading Terima Bantuan Kursi Roda dari Caleg Perindo: Terbantu Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:46 WIB
Warga Kelapa Gading Terima Bantuan Kursi Roda dari Caleg Perindo: Terbantu Banget
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo DPRD Provinsi Dapil 2 DKI Jakarta Ani Kusumadewi memberikan bantuan kursi roda kepada warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemberian ini dilakukan di Jalan Kelapa Lilin 3, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu (27/1/2024).

Sandi Kurniawan merupakan warga Kelapa Gading yang menerima bantuan kursi roda dari Partai Perindo ini. Ia mengatakan, kursi roda tersebut akan diberikan untuk sang ibunda yang sudah berusia 80 tahun.

“Terima kasih bantuannya, semoga ini bermandaat untuk ibu saya. (Ibu) sudah tua, sudah umur 80 tahun,” ungkap Sandi.

Kursi roda yang diberikan ini pun spesial dan memiliki kualitas terbaik. Kursi ini bisa digunakan untuk tidur hingga mandi lantaran bentuknya yang bisa dirubah.

Bagian bawah kursi pun di buka sehingga pengguna yang sudah tak bisa melakukan mobilitas bisa melakukan Buang Air Besar (BAB) dengan nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement