Warga Kelapa Gading Terima Bantuan Kursi Roda dari Caleg Perindo: Terbantu Banget

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo DPRD Provinsi Dapil 2 DKI Jakarta Ani Kusumadewi memberikan bantuan kursi roda kepada warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemberian ini dilakukan di Jalan Kelapa Lilin 3, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu (27/1/2024).

Sandi Kurniawan merupakan warga Kelapa Gading yang menerima bantuan kursi roda dari Partai Perindo ini. Ia mengatakan, kursi roda tersebut akan diberikan untuk sang ibunda yang sudah berusia 80 tahun.

“Terima kasih bantuannya, semoga ini bermandaat untuk ibu saya. (Ibu) sudah tua, sudah umur 80 tahun,” ungkap Sandi.

Kursi roda yang diberikan ini pun spesial dan memiliki kualitas terbaik. Kursi ini bisa digunakan untuk tidur hingga mandi lantaran bentuknya yang bisa dirubah.

Bagian bawah kursi pun di buka sehingga pengguna yang sudah tak bisa melakukan mobilitas bisa melakukan Buang Air Besar (BAB) dengan nyaman.