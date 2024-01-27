Di Depan Pelajar Tangsel, Alam Ganjar Bicara soal Tantangan Dunia Pendidikan

TANGSEL - Muhammad Zinedine Alam, putra Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri talkshow bersama ratusan pelajar di Sejenak Kopi, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (26/1/2024) malam.

Alam Ganjar bicara soal tantangan dalam dunia pendidikan, di mana tercipta ketimpangan yang cukup signifikan antara sekolah yang terletak di pelosok dengan sekolah di kota.

Ia pun menceritakan tentang pertemuannya bersama akademisi yang secara ilmiah menyebut bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata.

"Kita ngobrol terkait kualitas pendidikan Indonesia, akses itu sudah ada tapi kualitas sekolah antara daerah ujung Indonesia selisihnya bisa sampai 7 tahun, anak SD kelas 5 di Halmahera setara kelas 12 di Jawa," katanya.

Jauhnya tingkat kualitas itu disebabkan banyak faktor, termasuk juga di dalamnya soal infrastruktur dan tenaga pendidik yang serba terbatas.

"Jadi kita bicara ketimpangan dan ini jadi menjadi problem tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan," ucapnya.