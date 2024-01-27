Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jubir TPN Berikan Solusi Pupuk Bagak Atasi Kelangkaan di Sumut

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:47 WIB
Jubir TPN Berikan Solusi Pupuk Bagak Atasi Kelangkaan di Sumut
A
A
A

SIMALUNGUN - Calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang juga jubir TPN Ganjar-Mahfud, Bane Raja Manalu resmi melaunching pupuk organik cair bernama Pupuk Bagak di Desa Nagojor, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (27/1/2024). Pupuk Bagak ini merupakan multivitamin pengganti pupuk Urea dan Ponska.

Bane Raja Manalu mengatakan bahwa pupuk Bagak sengaja diproduksi untuk menjadi solusi dari keluhan petani tentang kelangkaan pupuk dan harga mahal. Pupuk organik cair tersebut sudah diproduksi sekitar enam ton dan sebagian sudah dibagikan kepada masyarakat secara gratis.

"Tiga tahun saya berkeliling di 600 desa se-Sumatera Utara, masyarakat paling banyak mengeluhkan tentang kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal. Berangkat dari keluhan masyarakat itu saya jadi terpikir mencari solusi dengan menciptakan pupuk organik cair. Pupuk ini sebagai pengganti Ponska dan Urea. Pupuk Bagak juga berfungsi sebagai multivitamin," ujar Bane, yang merupakan caleg nomor urut 2 dari dapil Sumatera Utara 3 tersebut.

Menurut alumni SMA Negeri 3 Pematang Siantar ini, pembuatan pupuk cair itu melibatkan Dermawan Sipayung selaku ahlinya. Selain itu, juga hadir ahli dalam pertanian dan ahli penyakit ternak bernama Surisyono, yang merupakan peneliti sekolah lapang DPP PDI Perjuangan di bawah bimbingan Mindo Sianipar.

"Kita bisa banyak berbuat karena ada kekuasaan. Dengan kuasa kita harus bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat lewat berbagai program yang pro masyarakat," ungkapnya.

Masih kata alumni Universitas Indonesia tersebut, selain mengatasi keresahan masyarakat di bidang pertanian, Bane Raja Manalu juga sudah membagikan 13.500 beasiswa PIP untuk tingkat SD, SMP, SMK dan SMA, serta 30 beasiswa PIP untuk perguruan tinggi.

"Saya meyakini dengan bersekolah adalah salah satu cara keluar dari kemiskinan. Program itu juga adalah salah satu dari 21 program calon Presiden Ganjar Pranowo yang menyatakan harus ada satu orang sarjana dari setiap rumah tangga. Tujuannya biar anak tersebut yang akan mendongkrak perekonomian keluarga, " katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 PDIP Ganjar-Mahfud TPN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337//pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement