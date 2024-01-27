Senyum Warga Kediri Penerima Manfaat KTA Asuransi Perindo, Jeannie: Partai Modern Terbaik

KEDIRI - Stevanus David warga Kediri Jawa Timur menerima pencairan klaim asuransi dari KTA Berasuransi Partai Perindo. David yang belum lama mengalami kecelakaan kerja, tersenyum senang.

Ia bisa merasakan langsung manfaat dari KTA berasuransi Perindo. Penyaluran klaim asuransi diberikan langsung oleh Caleg DPR RI Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Jeannie Latumahina.

“Senang karena sudah dibantu oleh Partai Perindo dan Bu Jeannie,” tuturnya Sabtu (27/1//2024).

David diketahui mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan patah kaki dan tangan serta luka di kepala. David terpaksa dioperasi. Dengan memiliki KTA berasuransi Perindo, ia mendapat klaim dana Rp 300.000.

“Pencairan klaim asuransi ini membuktikan Perindo betul-betul peduli terhadap masyarakat. Dan sejauh ini tidak ada kepedulian seperti itu,” tambah David.

Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Murah di Kedungjati Grobogan

Selain David, pada hari yang sama Jeannie Latumahina juga menyerahkan klaim asuransi KTA Perindo kepada Hari Bagio warga Kota Kediri. Yang bersangkutan juga belum lama mengalami kecelakaan.

“Perindo merupakan partai modern terbaik yang betul-betul peduli dengan masyarakat,” kata Jeannie yang tidak berhenti bergerak di akar rumput atau grassroot.