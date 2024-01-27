Diduga Rem Blong, Dua Pengendara Motor Tewas Tabrak Rumah Warga

BANDUNG - Kecelakaan maut terjadi di Kampung Cigentur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Jumat 26 Januari 2024.

Dua orang pengendara motor, seorang pria dan seorang wanita, kehilangan nyawa setelah kendaraan yang mereka tumpangi menghantam sebuah rumah. Kecelakaan ini diduga akibat rem blong yang tak terduga.

Kapolsek Banjaran, Kompol Heri Suryadi, membernarkan kejadian ini. "Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2023, sekitar jam 13.00 WIB, terjadi kecelakaan tunggal dengan korban meninggal dunia 2 orang," ujar Heri saat dikonfirmasi, Sabtu (27/1/2024).

Menurut penuturan Heri, kendaraan dengan Nomor Polisi B 4060 SGB yang dikendarai kedua korban mengalami rem blong saat melintas di Kampung Cigentur. Mereka berdua tengah dalam perjalanan dari arah atas menuju ke bawah.

"Kendaraan yang dikendarai kedua korban tiba-tiba tidak bisa dikendalikan saat menuruni jalan yang curam, sehingga menabrak tanggul di sekitar rumah warga," jelasnya.

Lanjut Heri, korban sempat berteriak meminta pertolongan saat kendaraan mereka tidak bisa dikendalikan dan menabrak rumah warga.