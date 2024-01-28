Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Wartawan yang Dipandu Jalannya oleh Gus Dur yang Tengah Tertidur

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:56 WIB
Kisah Wartawan yang Dipandu Jalannya oleh Gus Dur yang Tengah Tertidur
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah orang kerap bercerita mengalami keanehan maupun kejadian luar biasa saat bersama KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Bahkan, banyak pihak yang menilai bahwa Gus Dur sebagai seorang wali yang mempunyai kelebihan dibandingkan manusia lainnya.

Pemikiran tersebut sempat menyelinap di benak mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Sampai suatu hari saat pria asal Jombang, Jawa Timur itu mengalami langsung pengalaman sehari bersama Gus Dur.

Barulah mantan jurnalis media nasional ini mengakui keistimewaan dari cucu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari tersebut.

Medio tahun 1995, Imam berkunjung ke Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Ia masuk perlahan ke ruangan Gus Dur. "Wah, Mas Imam pakai mobil baru, ya?" sapa Gus Dur.

Imam sontak terkejut karena selain tahu kedatangannya, Gus Dur tahu Imam tadi mengendarai mobil baru. "Ya, Gus, Alhamdulillah," ujarnya sembari menutupi rasa kaget.

Setelah sekitar satu jam berbincang, Imam berniat pamit menuju tempat kerjanya di bilangan Kedoya, Jakarta Barat.

Lalu tiba-tiba Gus Dur berkata:"Saya bisa bareng diantar ke CSIS di Tanah Abang sambil mencoba mobil baru nggak?" ujar suami Sinta Nuriyah tersebut.

"Bisa Gus. Monggo saya derekaken (mari saya antar)," jawab Imam.

"Tapi Sampeyan nggak tahu kantor CSIS, kan, hehe.." sahut Gus Dur lagi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah Gus Dur Gus Dur
Telusuri berita news lainnya
