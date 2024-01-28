Polres Rohul Simulasikan Pengawalan Logistik Pemilu 2024

ROKAN HULU - Giat simulasi pengawalan Logistik KPU - PPK - PPS, Sabtu (27/1/2024) sekitar pukul 09.30 Wib, di Lapangan Apel Mapolres Rokan Hulu (Rohul)

Kegiatan tersebut dipimpin Waka Polres Rohul Kompol Rahmat Hidayat SIK, dihadiri Kabag Ops Kompol Amru Hutauruk SH, Kasat Binmas AKP Abdul Wahab SH, Kasat Lantas AKP Tatit Rizkyan Hanafi STK SIK, Kasat Samapta Iptu Nanang Pujiono SH, KBO Sat Binmas Iptu Sintong Panjaitan, KA SPKT Ipda Ramadhan, Plh Kapolsek Rambah Ipda Refly Setiawan Harahap SH dan lainnya.

Terpantau skenario simulasi, langsung dipimpin Kabag Ops dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan pengawalan dan pengamanan Logistik pemilu tahun 2024.

"Polres Rokan Hulu melakukan Pengawalan dan pengamanan Logistik Pemilu dari Gudang Logistik KPU menuju Kantor PPK," kata Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK MH melalui Wakapolres Kompol Rahmat Hidayat SIK

Lanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengawalan dan pengamanan menuju Kantor PPS dan kemudian di distribusikan menuju TPS yang ditentukan.

Kompol Rahmat menjelaskan, dengan simulasi yang dilakukan ini nantinya akan diketahui kapasitas kemampuan dan beban, karena polanya sudah ada dan terukur.