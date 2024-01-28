Advertisement
NEWS NUSANTARA

Polres Rohul Simulasikan Pengawalan Logistik Pemilu 2024

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:13 WIB
Polres Rohul Simulasikan Pengawalan Logistik Pemilu 2024
Polres Rohul simulasikan pengawalan logistik Pemilu 2024.
ROKAN HULU - Giat simulasi pengawalan Logistik KPU - PPK - PPS, Sabtu (27/1/2024) sekitar pukul 09.30 Wib, di Lapangan Apel Mapolres Rokan  Hulu (Rohul)

Kegiatan tersebut dipimpin  Waka Polres Rohul Kompol Rahmat  Hidayat  SIK,  dihadiri Kabag Ops  Kompol Amru Hutauruk SH, Kasat Binmas  AKP Abdul  Wahab SH, Kasat Lantas  AKP Tatit Rizkyan Hanafi STK SIK, Kasat Samapta Iptu Nanang Pujiono SH, KBO Sat Binmas  Iptu Sintong Panjaitan, KA SPKT  Ipda  Ramadhan, Plh Kapolsek  Rambah Ipda Refly  Setiawan Harahap SH dan lainnya.

Terpantau skenario simulasi, langsung dipimpin  Kabag Ops dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan pengawalan dan pengamanan Logistik pemilu tahun 2024.

 BACA JUGA:

"Polres Rokan Hulu melakukan Pengawalan dan pengamanan Logistik Pemilu dari Gudang Logistik KPU menuju Kantor PPK," kata Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK MH melalui Wakapolres Kompol Rahmat Hidayat SIK

Lanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengawalan dan pengamanan menuju Kantor PPS dan kemudian di distribusikan menuju TPS yang ditentukan.

Kompol Rahmat menjelaskan, dengan simulasi yang dilakukan ini nantinya akan diketahui kapasitas kemampuan dan beban, karena polanya sudah ada dan terukur.

