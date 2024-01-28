Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sambangi Jombang, Siti Atikoh Tak Ada Jarak dengan Masyakarat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:57 WIB
Sambangi Jombang, Siti Atikoh Tak Ada Jarak dengan Masyakarat
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

JOMBANG - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kabupaten Jombang di Gudang Seni Sedulur Estu, Jombang, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Ketika menyampaikan sambutannya, daripada berdiri diam dipanggung, Istri dari Capres yang juga didukung oleh Partai Perindo itu justru memilih turun ke panggung sembari menyalami beberapa masyarakat yang hadir.

Aksi Atikoh itu pun mendapatkan respon positif dari para warga yang hadir. Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam itupun tak terlihat lelah untuk melayani keinginan masyarakat yang mengajaknya berfoto. Padahal, agenda silaturahmi ini merupakan kegiatan kesekian kalinya dari Safari Politik.

Dalam kesempatan itu, Atikoh mengajak rakyat Indonesia, khususnya ibu-ibu untuk bergerak ke TPS sembari mengajak sanak saudarana untuk memilih Ganjar-Mahfud pada 14 Februari.

"Siap bergerak, ya datang ke TPS, itu yang pertama. Kemudian mengajak teman mengajak saudara, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, pilih yang mana Bu? Nomor tiga jangan lupa yang lainnya dikasih tahu setelah itu," jelas Atikoh.

