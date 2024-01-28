Sapa Warga Kampung Nelayan, Ganjar Jamin Kesejahteraan Lewat Pemutihan Kredit Macet

MEDAN - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa dan berinteraksi dengan warga Kampung Nelayan Kurnia di Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut), Minggu (28/1/24). Mengenakan kemeja putih dengan gambar tiga jari, Ganjar disambut hangat oleh ribuan warga kampung nelayan.

"Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Pak Ganjar Saya Pilih Nomor Tiga," pekik masyarakat kala bersalaman dengan Ganjar.

Tampak raut wajah berseri disertai senyum lepas warga saat menyambut eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Mereka satu persatu menyampaikan keluh kesah yang dialami kepada Ganjar.

Salah satunya Kamal, warga Kampung Nelayan Kurnia yang memiliki mata pencaharian sebagai pencari ikan. Dia mengeluhkan sulitnya mendapatkan kebutuhan solar untuk nelayan, kredit macet, hingga peralatan nelayan mumpuni.

Ganjar dengan lugas menyampaikan bersama pasangannya Mahfud MD, memiliki komitmen penuh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk nelayan di dalamnya. Salah satu upaya yang akan digenjot adalah pemutihan kredit macet para nelayan.

Menurut Ganjar, usai melakukan lawatan ke berbagai daerah pada masa kampanye ini, pandemi Covid-19 serta bencana yang terjadi di Indonesia membawa dampak kepada sulitnya akses permodalan bagi nelayan.