HOME NEWS SUMUT

Kampanye Akbar di Deliserdang, Ganjar Pranowo Akan Sikat KKN hingga Sejahterakan Petani

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:28 WIB
Kampanye Akbar di Deliserdang, Ganjar Pranowo Akan Sikat KKN hingga Sejahterakan Petani
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

DELI SERDANG - Gelaran bertajuk Hajatan Rakyat bersama Ganjar Pranowo di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024), tak kalah ramai dengan kota lain.

Puluhan ribu warga tampak antusias saat menyambut kedatangan calon presiden (capres) nomor urut 3 itu.

Warga meneriakan dukungan sambil mengangkat tiga jari, mengiringi Ganjar saat naik ke panggung utama. Banyak dari mereka mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya.

Di hadapan ribuan pendukungnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ia juga menggelorakan semangat menjaga demokrasi.

“Maka tugas kita adalah menjalankan pemerintahan yang baik itu yang pertama; sikat KKN, sikat korupsi, sikat kolusi, sikat nepotisme. Kita kawal demokrasi ini dengan baik, yang berikutnya berikan layanan kepada masyarakat yang terbaik agar pendidikannya baik, kesehatannya baik, dan rakyat mencari pekerjaan dengan mudah,” seru Ganjar.

Selain itu, ia bersama Mahfud MD terus memperjuangkan kemajuan pertanian kelapa sawit. Ada tiga poin yang akan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

Halaman:
1 2
      
