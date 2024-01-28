Ganjar Pranowo: Pemerintahan yang Baik, Proses Pemilunya dari Awal Harus Baik

DELI SERDANG - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memastikan akan menjalankan pemerintahan yang bersih apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mendatang. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik dimulai dari proses pemulu yang juga baik.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kampanye Akbar di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu (28/1/2024) siang.

“Saya ingin sampaikan sekali lagi pemerintahan ini mesti dilaksanakan dengan baik. Proses Pemilunya dari awal harus baik. Tidak ada lagi ketakutan yang ditebarkan pada calon pemilih,” tutur Ganjar.

“Maka, Ganjar-Mahfud punya komitmen itu. Kalau prosesnya baik, sekali lagi kalau prosesnya baik, insyaallah pemerintahannya juga akan berjalan baik,” kata Ganjar menegaskan.

Menurutnya, Pemilihan Umum yang baik terlihat salah satunya dari kondisi sosial-politik yang aman tanpa ada penekanan terhadap Aparatur Sipil Negara sehingga mengganggu netralitas mereka.

“Tidak ada lagi tindas-menindas, tekan-menekan terhadap aparatur, biarkan aparatur netral. Biarkan TNI-Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita dan biarkan para calon dan para pemilih bertanding dengan sehat, setuju?” kata Ganjar.