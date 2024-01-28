Opung-Opung di Medan Harap Ganjar Pranowo Beri Perhatian kepada Lansia

MEDAN - Doa dan harapan terbaik mengiringi langkah Ganjar Pranowo saat berkampanye dengan menemui warga Medan di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Seluruh warga menaruh harapan besar di pundak capres dengan nomor urut 3 itu.

Sehingga, kedatangannya langsung disambut dengan begitu antusias oleh puluhan ribu massa dari berbagai usia dan kalangan. Lamsah (60) dan Emma (68) bahkan rela berjemur ditengah terik matahari sejak pagi tadi.

Sesekali mereka menepi untuk berteduh di tenda. Usia nampaknya tak mengahalangi mereka untuk melihat langsung sosok calon pemimpin bangsa ini.

Lamsah mengaku sengaja datang demi melihat seperti apa rupa dari seorang Ganjar Pranowo yang nantinya akan memimpin rakyat tanah air.

"Kami ingin melihat seperti apa sih wajah calon presiden kita nanti," ujar Lamsah.

Lamsah juga ingin Ganjar melihat betapa antusiasnya para lansia untuk bertemu langsung dan bersalaman dengannya.