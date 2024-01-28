Silaturahmi ke Jombang, Siti Atikoh Disambut Lagu Jarjih Jarbeh

JOMBANG - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kabupaten Jombang di Gudang Seni Sedulur Estu, Jombang, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Kehadiran Atikoh di lokasi langsung disambut oleh dua barongsai yang berbentuk banteng. Sebelum memasuki ruangan silaturahmi, Atikoh juga sempat melihat beberapa UMKM yang dipajang di meja.

Tak hanya itu, puluhan ibu-ibu juga menyanyikan lagu Jarji Jarbeh sesaat keika Atikoh memasuki ruangan silaturahmi.

Atikoh dengan wajah tersenyum terlihat meladeni satu per satu keinginan peserta silaturahmi yang ingin bersalaman dan berfoto bersamanya.

Atikoh sesekali mengangkat tangan sembari melambai-lambaikan saat para ibu histeris melihat kehadiran wanita kelahiran Jawa Tengah itu.

Acara silaturahmi ini menjadi rangkaian kegiatan Safari Politik VII oleh Atikoh dengan bergerak di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur sejak 24 Januari hingga 29 Januari 2024.