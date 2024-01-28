Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Silaturahmi ke Jombang, Siti Atikoh Disambut Lagu Jarjih Jarbeh

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:04 WIB
Silaturahmi ke Jombang, Siti Atikoh Disambut Lagu Jarjih Jarbeh
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

JOMBANG - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kabupaten Jombang di Gudang Seni Sedulur Estu, Jombang, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Kehadiran Atikoh di lokasi langsung disambut oleh dua barongsai yang berbentuk banteng. Sebelum memasuki ruangan silaturahmi, Atikoh juga sempat melihat beberapa UMKM yang dipajang di meja.

Tak hanya itu, puluhan ibu-ibu juga menyanyikan lagu Jarji Jarbeh sesaat keika Atikoh memasuki ruangan silaturahmi.

Atikoh dengan wajah tersenyum terlihat meladeni satu per satu keinginan peserta silaturahmi yang ingin bersalaman dan berfoto bersamanya.

Atikoh sesekali mengangkat tangan sembari melambai-lambaikan saat para ibu histeris melihat kehadiran wanita kelahiran Jawa Tengah itu.

Acara silaturahmi ini menjadi rangkaian kegiatan Safari Politik VII oleh Atikoh dengan bergerak di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur sejak 24 Januari hingga 29 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement