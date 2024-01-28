Bertemu Guru Ngaji di Cirebon, Ganjar Janji Beri Perhatian: Mereka Pelita dalam Kegelapan

CIREBON - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat berbondong-bondong datang ke acara "Hajatan Rakyat" di Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Ganjar datang mengenakan kemeja putih dibalut jaket hitam bertuliskan "Sat-Set" langsung berinteraksi bersama masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluh kesah yang dialami.

Tetiba, ada dari perwakilan guru ngaji asal Cirebon, salah satunya Siti Juwariyah bersama guru lainnya naik ke atas panggung.

Usai berdialog bersama Ganjar, para guru ngaji itu pun menitipkan harapan di pundak eks Gubernur Jateng dua periode tersebut.

"Saya titip ke Pak Ganjar Guru-Guru Ngaji" tulis Siti Juwariyah bersama guru lainnya di atas panggung.

Merespons hal itu, Ganjar mengungkapkan betapa pentingnya peran guru dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, unggul, berkualitas, dan mewariskan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila.

Kalangan Guru termasuk tenaga pendidik keagamaan menjadi salah satu prioritas utama yang akan ditingkatkan kapasitas serta kesejahteraannya oleh pasangan Ganjar-Mahfud.