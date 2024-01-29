Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Andi Asmara Mentoring Festival Bisnis Gen YZ

Ahmad Syaiful , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:23 WIB
Caleg Perindo Andi Asmara Mentoring Festival Bisnis Gen YZ
PALEMBANG - Bersama para pelaku UMKM generasi muda, calon legislatif DPR RI Partai Perindo, Andi Asmara menggelar aksi nyata, festival UMKM bersama Gen YZ, sebagai upaya penggalakkan untuk peningkatan cipta kreasi yang dapat diandalkan bagi pelaku usaha UMKM sebagai penopang ekonomi.

Menjalin kebersamaan dan kekeluargaan, bersama masyarakat terutama kaum generasi Z, Caleg Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024, sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil/, gelar festival aksi nyata peningkatan daya saing UMKM.

Bersama para pelaku usaha kaum muda, Andi Asma menjadi mentor untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan kualitas para pelaku usaha kaum muda agar UMKM naik kelas, menjadi usaha yang dapat diandalkan sebagai peningkatan kemajuan ekonomi.

Mendongkat produk yang dihasilkan dapat diminati masyarakat, festival yang digelar bersama Gen YZ, untuk menjembatani para pengusaha muda dan para pelaku UMKM.

“Sangat sesuai dengan visi dan misi dari Partai Perindo untuk memajukan UMKM di Indonesia, sebagai langkah untuk menggali potensi UMKM agar naik kelas untuk menciptakan peningkatan usaha dan taraf hidup masyarakat,” kata Andi Asmara.

(Awaludin)

      
