Korban Angin Puting Beliung di Kalideres Bersyukur Dapat Bantuan Rumah Sementara dan Sembako Partai Perindo

JAKARTA - Masyarakat korban bencana alam angin puting beliung menyampaikan banyak terimakasih atas perhatian bantuan dari Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 Jakarta Dina Masyusin. Dia menyampaikan hingga saat ini hanya Partai Perido yang memberikan perhatian di tengah kesulitan warga.

Hal itu disampaikan oleh Dewi Puspa Kencana (60) korban bencana angin tersebut. Dia mengaku sangat shock atas perintiwa yang terjadi pada Minggu malam 28 Januari 2024.

"Angin puting beliung jam 2 malem. Masih tidur kaget banget. Pas kejadian pintu gak bisa dibuka tertutup ada benda yang jatuh. Kita lewat jendela," Dewi di lokasi, Senin (29/1/2024).

BACA JUGA: Caleg Perindo Dina Masyusin Tinjau Enam Rumah Rusak di Kalideres Akibat Bencana Alam

Meski demikian Dewi bersyukur dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Dia bersama lima keluarga lain mendapat banyuan dari Partai Perindo ya g merupakan partai pertama memberikan bantuan kepada para korban.

"Alhamdulillah kami terima, kami sampaikan terimakasih sama Partai Perindo. Memang baru Partai Perindo yang dateng," jelasnya.

Dengan kemurhan Partai Perindo, Dewi dan masyarakat berdoa agar Caleg Dina Masyusin dan Partai Perindo dapat menang dalam pemilu 2024 mendatang.

Sebelumnya, Dina menijau langsung enam rumah roboh akibat bencana alam angin di jalan Kampung Pangkalan RT 004 RW 010 Kecamatan Kalideres Kelurahan Semanan. Dina Masyusin memberikan bantuan tempat tinggal sementara dan pemenuhan kebutuhan pokok hingga rumahnya selesai diperbaiki.