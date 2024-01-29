Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ternyata Punya Banyak Nama, Ini 3 Sebutan Lain Laut Cina Selatan

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:01 WIB
Ternyata Punya Banyak Nama, Ini 3 Sebutan Lain Laut Cina Selatan
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Laut Cina Selatan adalah laut marginal di Samudera Pasifik Barat. Nama ini merupakan hasil dari minat awal Eropa, terhadap laut yang menjadi jalur dari Eropa dan Asia Selatan menuju peluang perdagangan China.

Melansir Britannica, ciri utama Laut Cina Selatan yakni cekungan dalam berbentuk belah ketupat di bagian timur, dengan beting karang yang menjulang tinggi di dalam cekungan selatan.

Laut Cina Selatan adalah laut marginal terbesar di Pasifik barat. Sekira 1 hingga 60 juta tahun lalu, daratan tersebut retak dan runtuh akibat penyebaran dasar laut.

Menurut sumber lain, Laut Cina Selatan memiliki beberapa nama istilah. Apa sajakah itu? Berikut 3 nama lain Laut Cina Selatan:

1. Nanfang Hai

Sekira 1046-771 Sebelum Masehi (SM), seorang pencatat sejarah dinasti Zhou Barat, Yizhoushu, memberikan nama pertama Laut China Selatan sebagai Nanfang Hai, yang artinya menyala 'Laut Selatan'.

Diketahui bahwa orang-orang dari laut memberikan upeti berupa penyu sisik kepada penguasa Zhou.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179655//ilustrasi-Alg0_large.jpg
Helikopter dan Jet Tempur AS Jatuh di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/18/3144549//china_mengklaim_kedaulatan_di_sandy_cay_di_laut_china_selatan-ojzk_large.jpg
China Umumkan Kedaulatan di Terumbu Karang Sandy Cay, Tingkatkan Ketidakstabilan di LCS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121276//kapal_selam_bertenaga_nuklir_china_type_094a_jin_class-S4km_large.jpg
Ancaman Kapal Selam Nuklir China Hantui Filipina, Berpotensi Picu Konflik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/18/3081432//kn_pulau_dana_323_saat_mengusir_china_coast_guard_5402-5PCs_large.jpg
Kapal China Picu Ketegangan Sehari Setelah Utusan Xi Jinping Kunjungi Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement