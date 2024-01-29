Ternyata Punya Banyak Nama, Ini 3 Sebutan Lain Laut Cina Selatan

JAKARTA - Laut Cina Selatan adalah laut marginal di Samudera Pasifik Barat. Nama ini merupakan hasil dari minat awal Eropa, terhadap laut yang menjadi jalur dari Eropa dan Asia Selatan menuju peluang perdagangan China.

Melansir Britannica, ciri utama Laut Cina Selatan yakni cekungan dalam berbentuk belah ketupat di bagian timur, dengan beting karang yang menjulang tinggi di dalam cekungan selatan.

Laut Cina Selatan adalah laut marginal terbesar di Pasifik barat. Sekira 1 hingga 60 juta tahun lalu, daratan tersebut retak dan runtuh akibat penyebaran dasar laut.

Menurut sumber lain, Laut Cina Selatan memiliki beberapa nama istilah. Apa sajakah itu? Berikut 3 nama lain Laut Cina Selatan:

1. Nanfang Hai

Sekira 1046-771 Sebelum Masehi (SM), seorang pencatat sejarah dinasti Zhou Barat, Yizhoushu, memberikan nama pertama Laut China Selatan sebagai Nanfang Hai, yang artinya menyala 'Laut Selatan'.

Diketahui bahwa orang-orang dari laut memberikan upeti berupa penyu sisik kepada penguasa Zhou.