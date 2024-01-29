Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Demi Kelangsungan Negara, Mahfud MD Ajak Rakyat Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |06:57 WIB
Demi Kelangsungan Negara, Mahfud MD Ajak Rakyat Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Mahfud MD di Medan. (Foto: TPN)
A
A
A

MEDAN - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengajak masyarakat di Kota Medan, Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkannya saat bersilaturahmi dengan 18 pesantren dari wilayah Sumatera Utara di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu (28/1/2024) malam.

“Kita mempunyai tugas untuk menjaga negara ini sesuai dengan kalender konstitusional yaitu menyelenggarakan Pemilu. Kewajiban rakyat itu memilih kalau agama Islam itu sudah keluar fatwanya Majelis Ulama yang mengatakan memilih itu wajib bagi setiap warga negara,” kata Mahfud.

BACA JUGA:

Ganjar-Mahfud Bakal Hapus Kredit Macet Petani dan Nelayan 

Dia beralasan, menggunakan hak pilih dalam momentum Pemilu merupakan wujud tanggung jawab setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diupayakan para pahlawan proklamasi.

Dengan memilih pemimpin yang sesuai hati nurani, Cawapres yang berpasangan dengan Calon Presiden Ganjar Pranowo itu menyebut masyarakat ikut menentukan kelangsungan negaranya ke depan.

“Kenapa? Karena memilih itu tanggung jawab bagi kelangsungan negara. Yang tidak memilih berarti tidak bertanggung jawab. Berdosa. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia. Tentu sama, agama lain juga mengeluarkan surat-surat gembala,” ujarnya.

Sementara itu, kedatangan Mahfud disambut langsung oleh Pengasuh Pesantren Al Kautsar Al Akbar Kota Medan, Syech Ali Akbar Marbun bersama perwakilan santri dan pengurus 18 pesantren dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam pidatonya, Syech Ali menyerukan persatuan bangsa dengan mengutamakan persamaan dan tidak memperdebatkan perbedaan untuk menciptakan keharmonisan di Indonesia.

BACA JUGA:

Respons Mahfud MD saat Diminta Netizen Berikan Hukuman Mati bagi Para Koruptor 

Termasuk, dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai Capres-Cawapres pilihan masing-masing menjelang Pilpres 2024 yang akan digelar beberapa hari ke depan, tepatnya pada 14 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement