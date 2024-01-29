Demi Kelangsungan Negara, Mahfud MD Ajak Rakyat Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

MEDAN - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengajak masyarakat di Kota Medan, Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkannya saat bersilaturahmi dengan 18 pesantren dari wilayah Sumatera Utara di Pesantren Al Kautsar Al Akbar Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu (28/1/2024) malam.

“Kita mempunyai tugas untuk menjaga negara ini sesuai dengan kalender konstitusional yaitu menyelenggarakan Pemilu. Kewajiban rakyat itu memilih kalau agama Islam itu sudah keluar fatwanya Majelis Ulama yang mengatakan memilih itu wajib bagi setiap warga negara,” kata Mahfud.

Dia beralasan, menggunakan hak pilih dalam momentum Pemilu merupakan wujud tanggung jawab setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diupayakan para pahlawan proklamasi.

Dengan memilih pemimpin yang sesuai hati nurani, Cawapres yang berpasangan dengan Calon Presiden Ganjar Pranowo itu menyebut masyarakat ikut menentukan kelangsungan negaranya ke depan.

“Kenapa? Karena memilih itu tanggung jawab bagi kelangsungan negara. Yang tidak memilih berarti tidak bertanggung jawab. Berdosa. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia. Tentu sama, agama lain juga mengeluarkan surat-surat gembala,” ujarnya.

Sementara itu, kedatangan Mahfud disambut langsung oleh Pengasuh Pesantren Al Kautsar Al Akbar Kota Medan, Syech Ali Akbar Marbun bersama perwakilan santri dan pengurus 18 pesantren dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam pidatonya, Syech Ali menyerukan persatuan bangsa dengan mengutamakan persamaan dan tidak memperdebatkan perbedaan untuk menciptakan keharmonisan di Indonesia.

Termasuk, dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai Capres-Cawapres pilihan masing-masing menjelang Pilpres 2024 yang akan digelar beberapa hari ke depan, tepatnya pada 14 Februari 2024.