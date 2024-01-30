Warga Kiaracondong Semringah Dapat Minyak Goreng Murah dari Perindo: Alhamdulillah

BANDUNG - Warga Bandung, tepatnya warga Jalan Babakan Sentral Sukapura, Kecamatan Kiaracondong mengaku senang dengan kehadiran Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi di wilayahnya.

Kehadiran Djoni Toat yang didampingi Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 2 dari Partai Perindo, Rusmana (Soni) ini untuk menggelar sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024 dan Bazar Minyak Murah, Selasa (30/1/2024).

Salah satu warga, Munjiati mengatakan, dirinya merasa terbantu dengan adanya bazar murah ini ditengah ekonomi yang serba sulit.

"Alhamdulillah ya seneng sekali, sekarang zamannya lagi sulit cari duit ya lumayan aja," ucap Munjiati saat ditemui di lokasi.

Munjiati menyebut, saat ini harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15.000. Namun, lewat Bazar Minyak Murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dirinya bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp5000 saja.