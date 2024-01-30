Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Kiaracondong Semringah Dapat Minyak Goreng Murah dari Perindo: Alhamdulillah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |15:40 WIB
Warga Kiaracondong Semringah Dapat Minyak Goreng Murah dari Perindo: Alhamdulillah
A
A
A

BANDUNG - Warga Bandung, tepatnya warga Jalan Babakan Sentral Sukapura, Kecamatan Kiaracondong mengaku senang dengan kehadiran Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi di wilayahnya.

Kehadiran Djoni Toat yang didampingi Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 2 dari Partai Perindo, Rusmana (Soni) ini untuk menggelar sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024 dan Bazar Minyak Murah, Selasa (30/1/2024).

Salah satu warga, Munjiati mengatakan, dirinya merasa terbantu dengan adanya bazar murah ini ditengah ekonomi yang serba sulit.

"Alhamdulillah ya seneng sekali, sekarang zamannya lagi sulit cari duit ya lumayan aja," ucap Munjiati saat ditemui di lokasi.

Munjiati menyebut, saat ini harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15.000. Namun, lewat Bazar Minyak Murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dirinya bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp5000 saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement