Tawuran Remaja Pecah di Jati Pulo Jakbar, Awalnya Bercanda Berujung Bentrok

JAKARTA - Tawuran antar remaja terjadi di Gang Semangka 1, Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (29/1/2024) dini hari. Penyebab tawuran dipicu karena masalah ledek-ledekan antar remaja RW 07, RW 08, RW 09 Jati Pulo.

"Jadi mulanya dari ledek-ledekan, biasa ketawa-tawa lalu akhirnya ada yang tersinggung salah satu remaja RW 09," kata Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran saat dikonfirmasi, Senin (29/1/2024).

Tak lama kemudian, remaja RW 09 itu membawa teman-temannya dan melempari batu. Awalnya tidak percaya karena bercanda, lama-lama saling lempar-lemparan. Makin lama, remaja lain juga ikut-ikutan," tutur dia.

Akibatnya, remaja-remaja itu secara spontan mengambil senjata berupa celurit dan parang. Beberapa warga juga mengambil bambu panjang.

"Itu sebetulnya spontanitas, itu mereka enggak ada persiapan secara khusus. Nah kalau di situ apa aja dijadikan alat," ucap dia.

Akibat kejadian ini, polisi tidak berhasil mengamankan warga yang tawuran. Namun, beberapa senjata tajam turut disita.

"Ada tiga senjata tajam yang kami amankan, celurit dan parang," kata Sugiran.