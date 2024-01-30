Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Remaja Pecah di Jati Pulo Jakbar, Awalnya Bercanda Berujung Bentrok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |02:26 WIB
Tawuran Remaja Pecah di Jati Pulo Jakbar, Awalnya Bercanda Berujung Bentrok
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tawuran antar remaja terjadi di Gang Semangka 1, Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (29/1/2024) dini hari. Penyebab tawuran dipicu karena masalah ledek-ledekan antar remaja RW 07, RW 08, RW 09 Jati Pulo.

"Jadi mulanya dari ledek-ledekan, biasa ketawa-tawa lalu akhirnya ada yang tersinggung salah satu remaja RW 09," kata Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran saat dikonfirmasi, Senin (29/1/2024).

Tak lama kemudian, remaja RW 09 itu membawa teman-temannya dan melempari batu. Awalnya tidak percaya karena bercanda, lama-lama saling lempar-lemparan. Makin lama, remaja lain juga ikut-ikutan," tutur dia.

Akibatnya, remaja-remaja itu secara spontan mengambil senjata berupa celurit dan parang. Beberapa warga juga mengambil bambu panjang.

"Itu sebetulnya spontanitas, itu mereka enggak ada persiapan secara khusus. Nah kalau di situ apa aja dijadikan alat," ucap dia.

Akibat kejadian ini, polisi tidak berhasil mengamankan warga yang tawuran. Namun, beberapa senjata tajam turut disita.

"Ada tiga senjata tajam yang kami amankan, celurit dan parang," kata Sugiran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement