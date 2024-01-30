Ganjar Tegaskan Pesta Demokrasi Harus Dilaksanakan Sesuai Kehendak Rakyat

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri kampanye terbuka bertajuk Hajata Rakyat di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024) siang. Acara itu dihelat di depan Kantor Gubernur Maluku.

Capres yang didukung Partai Perindo itu pun mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di Hajatan Rakyat. Lantas, Ganjar pun menyapa para pendukungnya dan peserta yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya ingin sapa yang di bawah pohon, halooo. Suaranya yang lebih keras atau barang kali yang di depan gedung. Angkat tangannya, terima kasih," kata Ganjar yang langsung disambut sorak sorai para pendukungnya.

"Dan mohon izin bapak ibu yang di Kantor Gubernur, izin kami berorasi di sini, dan tentu kami senang, pasti yang di sana adalah aparatur yang netral. Pasti di sana ada TNI Polri ASN yang netral," imbuh Ganjar yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.

Atas dasar itu, ia menyerukan pada aparat negara untuk bisa menjalankan pesta demokrasi lima tahunan itu sesuai kehendak rakyat. Dengan begitu, ia merasa, pemilu akan melahirkan pemimpin yang terbaik.

"Maka berikanlah dalam proses kontestasi Pemilu ini ekspresi rakyat untuk menentukan suaranya dengan bebas, jujur, dengan adil. Dan insyaallah itu yang kita harapkan, siapa pemimpin terbaik yang akan dipilih oleh rakyat," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)