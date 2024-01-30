Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Tegaskan Pesta Demokrasi Harus Dilaksanakan Sesuai Kehendak Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |00:48 WIB
Ganjar Tegaskan Pesta Demokrasi Harus Dilaksanakan Sesuai Kehendak Rakyat
Ganjar di Maluku. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri kampanye terbuka bertajuk Hajata Rakyat di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024) siang. Acara itu dihelat di depan Kantor Gubernur Maluku.

Capres yang didukung Partai Perindo itu pun mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di Hajatan Rakyat. Lantas, Ganjar pun menyapa para pendukungnya dan peserta yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya ingin sapa yang di bawah pohon, halooo. Suaranya yang lebih keras atau barang kali yang di depan gedung. Angkat tangannya, terima kasih," kata Ganjar yang langsung disambut sorak sorai para pendukungnya.

"Dan mohon izin bapak ibu yang di Kantor Gubernur, izin kami berorasi di sini, dan tentu kami senang, pasti yang di sana adalah aparatur yang netral. Pasti di sana ada TNI Polri ASN yang netral," imbuh Ganjar yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.

Atas dasar itu, ia menyerukan pada aparat negara untuk bisa menjalankan pesta demokrasi lima tahunan itu sesuai kehendak rakyat. Dengan begitu, ia merasa, pemilu akan melahirkan pemimpin yang terbaik.

"Maka berikanlah dalam proses kontestasi Pemilu ini ekspresi rakyat untuk menentukan suaranya dengan bebas, jujur, dengan adil. Dan insyaallah itu yang kita harapkan, siapa pemimpin terbaik yang akan dipilih oleh rakyat," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement