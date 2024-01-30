Momen Peneliti Asal Belanda Kagum dengan Sejarah Banda Neira, Begini Kata Ganjar Pranowo

AMBON - Momen menarik terjadi kala Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (30/1/2024).

Pasalnya, ada salah satu periset asal Belanda yang menghampiri Ganjar saat berkunjung ke Pelabuhan Lamani dan pasar tradisional yang ada di sana. Momentum itu, dimanfaatkan periset itu untuk menyampaikan kekagumannya terhadap Banda Meira kepada capres yang didukung Partai Perindo.

"Di Banda Neira sini banyak sejarah, sangat menarik," tutur seorang pria yang merupakan periset dari Belanda itu.

Merespon itu, Ganjar pun langsung berkata bahwa di Banda Neira banyak bangunan yang ditinggalkan oleh Belanda. Sang periset itu pun lantas berkata ada sejarah kelam yang ditinggalkan Belanda.