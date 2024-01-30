Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melerai Perkelahian Remaja, Polisi di Lampung Malah Ditonjok Preman Bersajam

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:21 WIB
Melerai Perkelahian Remaja, Polisi di Lampung Malah Ditonjok Preman Bersajam
Hendro, Pemukul polisi ditangkap (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Berniat melerai perkelahian, seorang polisi di Bandarlampung malah dipukul wajahnya oleh orang lain. Pria bernama Hendro Prianto (44) warga Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandarlampung memukul anggota Polri bernama Bripka Fajar.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, kejadian itu berawal saat anggota Ditreskrimum Polda Lampung sedang melakukan patroli hunting rutin antisipasi C3 dan kejahatan jalanan pada Minggu (28/1/2024) sekitar pukul 00.00 wib.

"Lalu sekitar pukul 00.30 WIB, saat petugas melintasi Jalan P. Antasari, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, petugas melihat ada sekelompok remaja sedang berkelahi," ujar Umi, Selasa (30/1/2024).

Melihat hal tersebut, Bripka Fajar secara refleks langsung turun dari kendaraannya untuk melerai para remaja tersebut. Bripka Fajar juga berhasil mengamankan satu orang yang melakukan pemukulan terhadap remaja lain.

Namun, tiba-tiba datang seorang pria langsung memukul wajah bagian kiri petugas sehingga remaja yang sempat diamankan terlepas dan melarikan diri.

"Petugas yang lain langsung mengamankan pria tersebut dan saat digeledah ditemukan sebilah sajam jenis keris," kata Umi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178912//purbaya-w3jy_large.jpg
Purbaya Kejar Pajak Tak Pakai Gaya Preman: Gedor Rumah Orang Enggak Gitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178219//istri_epy_kusnandar-qX5O_large.jpg
Warung Makan Epy Kusnandar Didatangi Dua Tukang Parkir Mabuk, Polisi: Dia Cuma Minta Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3178100//warung_epy_kusnandar_didatangi_preman-2V5Q_large.JPG
Viral Warung Epy Kusnandar di Jaksel Didatangi Preman, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169225//viral-7lsg_large.jpg
Viral Preman Tanah Abang Bak Bang Jago Palak Sopir Boks, Jadi Ayam Sayur Pas Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154808//viral-ts3o_large.jpg
Viral! 2 Preman Kampung Ngamuk Tak Diberi Miras, Rusak Kios hingga Lempar Botol Ke Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/627/3147730//scope_preman-iJR2_large.jpg
Razia Preman Berkedok Juru Parkir Liar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement