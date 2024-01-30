Melerai Perkelahian Remaja, Polisi di Lampung Malah Ditonjok Preman Bersajam

BANDARLAMPUNG - Berniat melerai perkelahian, seorang polisi di Bandarlampung malah dipukul wajahnya oleh orang lain. Pria bernama Hendro Prianto (44) warga Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandarlampung memukul anggota Polri bernama Bripka Fajar.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, kejadian itu berawal saat anggota Ditreskrimum Polda Lampung sedang melakukan patroli hunting rutin antisipasi C3 dan kejahatan jalanan pada Minggu (28/1/2024) sekitar pukul 00.00 wib.

"Lalu sekitar pukul 00.30 WIB, saat petugas melintasi Jalan P. Antasari, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, petugas melihat ada sekelompok remaja sedang berkelahi," ujar Umi, Selasa (30/1/2024).

Melihat hal tersebut, Bripka Fajar secara refleks langsung turun dari kendaraannya untuk melerai para remaja tersebut. Bripka Fajar juga berhasil mengamankan satu orang yang melakukan pemukulan terhadap remaja lain.

Namun, tiba-tiba datang seorang pria langsung memukul wajah bagian kiri petugas sehingga remaja yang sempat diamankan terlepas dan melarikan diri.

"Petugas yang lain langsung mengamankan pria tersebut dan saat digeledah ditemukan sebilah sajam jenis keris," kata Umi.