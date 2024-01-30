OB Membabi Buta Bacok 4 Karyawan Koperasi di Cirebon, Satu Orang Tewas

CIREBON - Salah satu korban pembacokan yang dilakukan oleh seorang sekuriti sekaligus OB di Kantor Koperasi Desa Kebonturi, Kabupaten Cirebon, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

Jessica Shintia warga Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, menjadi korban penganiayaan oleh pelaku RS di Kantor Koperasi Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Korban sempat menjalani perawatan medis di ruang ICU RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Namun sayang, Senin malam dinyatakan meninggal dunia.

BACA JUGA:

4 Fakta Pembacokan 2 Aktivis GMNI di Sukabumi, Sempat Terjadi Perkelahian

“Korban atas inisial JS warga Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun. Dinyatakan meninggal dunia pada senin malam,” kata salah seorang pegawai RSUD Arjawinangun yang enggan disebutkan namanya, Senin (29/01/2024)

Korban diketahui mengalami luka cukup serius di mana sebagian jari tangan patah akibat sabetan senjata tajam milik pelaku. Korban harus mendapatkan penanganan medis yang cukup serius di RSUD Arjawinangun.

“Korban yang mengalami luka berat ada dua, di antaranya Manajer Cabang dan Jessica Shintia. Keduanya mendapatkan penanganan khusus di ruang ICU, sedangkan JS sendiri dinyatakan meninggal dunia,” katanya.

BACA JUGA:

Polisi Tangkap 7 Pemuda Kedapatan Hendak Tawuran, Salah Satunya DPO Pembacokan

Diberitakan sebelumnya, seorang Office Boy di salah satu kantor koperasi tega menyerang Kepala Cabang dan sejumlah karyawan lainnya secara membabi buta. Dengan senjata tajam jenis parang, akibatnya 4 Korban terluka parah, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan insentif.

“Korban yang dilarikan ke RSUD Arjawinangun ada empat, dua masuk ICU dan dua lagi sudah bisa diperbolehkan pulang, “kata Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol Haryo Seno Prasetyo.