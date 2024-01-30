Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

OB Membabi Buta Bacok 4 Karyawan Koperasi di Cirebon, Satu Orang Tewas

Abdul Rohman , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |03:44 WIB
OB Membabi Buta Bacok 4 Karyawan Koperasi di Cirebon, Satu Orang Tewas
TKP pembacokan di Cirebon. (Foto: Abdul Rohman)
A
A
A

CIREBON - Salah satu korban pembacokan yang dilakukan oleh seorang sekuriti sekaligus OB di Kantor Koperasi Desa Kebonturi, Kabupaten Cirebon, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

Jessica Shintia warga Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, menjadi korban penganiayaan oleh pelaku RS di Kantor Koperasi Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Korban sempat menjalani perawatan medis di ruang ICU RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Namun sayang, Senin malam dinyatakan meninggal dunia.

BACA JUGA:

4 Fakta Pembacokan 2 Aktivis GMNI di Sukabumi, Sempat Terjadi Perkelahian 

“Korban atas inisial JS warga Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun. Dinyatakan meninggal dunia pada senin malam,” kata salah seorang pegawai RSUD Arjawinangun yang enggan disebutkan namanya, Senin (29/01/2024)

Korban diketahui mengalami luka cukup serius di mana sebagian jari tangan patah akibat sabetan senjata tajam milik pelaku. Korban harus mendapatkan penanganan medis yang cukup serius di RSUD Arjawinangun.

“Korban yang mengalami luka berat ada dua, di antaranya Manajer Cabang dan Jessica Shintia. Keduanya mendapatkan penanganan khusus di ruang ICU, sedangkan JS sendiri dinyatakan meninggal dunia,” katanya.

BACA JUGA:

Polisi Tangkap 7 Pemuda Kedapatan Hendak Tawuran, Salah Satunya DPO Pembacokan 

Diberitakan sebelumnya, seorang Office Boy di salah satu kantor koperasi tega menyerang Kepala Cabang dan sejumlah karyawan lainnya secara membabi buta. Dengan senjata tajam jenis parang, akibatnya 4 Korban terluka parah, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan insentif.

“Korban yang dilarikan ke RSUD Arjawinangun ada empat, dua masuk ICU dan dua lagi sudah bisa diperbolehkan pulang, “kata Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol Haryo Seno Prasetyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement