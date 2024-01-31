Tak Mau Tinggal Glanggang Colong Playu, Mahfud MD: Saya Akan Menghadap Presiden

ACEH - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya tidak mau seperti pribahasa Jawa 'Tinggal Glanggang Colong Playu' karena mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan dalam diskusi rakyat 'Tabrak Prof' di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh pada Rabu (31/1/2024) malam.

"Saya besok akan menghadap Presiden sebagai etika. Kalau di Jawa itu ada istilah Tinggal Glanggang Colong Playu, atau pergi (lepas tanggung jawab) begitu saja. Saya tidak mau pergi begitu saya, tapi saya dengan penuh kehormatan akan menghadap Presiden dan menyampaikan permohonan itu," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengaku akan mundur setelah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/2/2024) sore di Jakarta.