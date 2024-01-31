Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Cawapres Mahfud MD Bikin Kopi Sanger Sambil Tampung Keluhan Warga

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |22:09 WIB
Momen Cawapres Mahfud MD Bikin Kopi Sanger Sambil Tampung Keluhan Warga
Mahfud MD bikin kopi sanger (Foto: MPI)
ACEH - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menunjukan keahliannya dalam membuat Kopi Sanger pada acara diskusi Tabrak Prof yang berlangsung di Aceh pada Rabu (31/1/2024).

Tampak profesor hukum itu begitu ahli dalam meracik minuman khas warga Aceh tersebut.

Mahfud MD membuat Kopi Sanger dengan dibantu oleh dua orang ahli kopi. Beberapa kali Cawapres yang diusung oleh Partai Perindo itu mengangkat-angkat saringan kopi untuk kemudian hasil saringan dimasukan ke dalam gelas.

Kopi Sanger yang sudah disajikan kemudian dibagikan kepada warga yang hadir.

Setelahnya, Cawapres pasangan Ganjar Pranowo itu langsung melanjutkan acara Tabrak Prof untuk menampung langsung keluhan warga khususnya di daerah Aceh. Keluhan nantinya diharapkan bisa dibawa ke Jakarta untuk segera ditemukan solusinya.

Untuk diketahui, Kopi Sanger adalah campuran kopi hitam, susu kental manis dan gula khas Aceh. Secara fisik, sanger memang mirip kopi susu atau latte. Hanya saja dalam pembuatannya cukup sulit karena untuk membuat sanger takaran kopi, susu kental dan gula harus pas.

(Fakhrizal Fakhri )

      
