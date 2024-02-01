Liliana Tanoesoedibjo Berikan Sosialisasi Nyoblos pada Warga Utan Panjang

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo memberikan sosialisasi mencoblos yang benar kepada warga Utan Panjang dalam kegiatan Bazar Murah & Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Jalan Bendungan Jago Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam kegiatan ini, Liliana Tanoe memanggil perwakilan warga untuk memperlihatkan tata cara yang benar dalam memilih saat Pemilu yang akan digelar 14 Februari yang akan datang. Seluruh warga tampak berbondong-bondong untuk mencoba sosialisasi tersebut.

Salah beberapa warga yang hadir sebagian besar adalah lansia. Meski begitu, para warga tetap semangat untuk menyambut hari pencoblosan nanti. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka menghadiri acara ini dan menyimak penuh sosialisasi dari Liliana Tanoe.

“Kalau kertas berwarna kuning berarti ini untuk apa?” Tanya Liliana kepada para warga Utan Panjang, Kamis (1/2/2024).

“DPR RI ada nama Bu Liliana,” sahut warga Utan Panjang.