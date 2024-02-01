Kisah Bocah 3 Tahun yang Terjebak di Mesin Capit Boneka, Berhasil Diselamatkan Polisi

Polisi berhasil selamatkan bocah 3 tahun yang terjebak di mesin capit boneka (Foto: Kepolisian Queensland)

QUEENSLAND – Kepolisian Queensland, Australia berhasil menyelamatkan bocah berusia tiga tahun dari mesin mainan atau mesin capit yang penuh boneka di pusat perbelanjaan Capalaba.

Ayah dari seorang anak laki-laki berusia tiga tahun yang terjebak dalam mesin cakar di sebuah pusat perbelanjaan di Queensland tenggara mengatakan bahwa putranya sedang bersenang-senang dengan mainan itu.

Ethan yang berusia tiga tahun masuk ke mesin tersebut melalui lubang pemberian hadiah di sebuah pusat perbelanjaan di Capalaba pada Sabtu (27/1/2024) malam.

Sebuah rekaman menunjukkan balita tersebut dengan tenang memanjat mainan tersebut, sementara orang dewasa menyemangatinya untuk keluar.

Ayah Ethan, Timothy Hopper, mengatakan putranya sedang bermain dengan mesin tersebut sebelum dia menghilang dari pandangan.

"Saya tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi, sungguh sulit dipercaya betapa cepatnya dia naik ke sana," terangnya.

“Saya memperhatikannya dan kemudian saya berbicara dengan anak-anak saya. Dia selalu membuka penutupnya untuk menjadi seorang oportunis, dan kemudian dalam sepersekian detik dia merangkak ke dalam mesin dan pintu tertutup di belakangnya,” lanjutnya.

Hopper mengatakan putranya terus memainkan mesin tersebut dan cukup terhibur karena dia berada di dalam mesin.

“Dia berdiri dan menyadari apa yang terjadi, dia memanjat kaca yang membingungkan dan menjadi raja gunung,” katanya.