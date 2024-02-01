Hajatan Rakyat Sulut, Ganjar Ajak Warga Manado Coblos Capres yang Rambutnya Orisinal

MANADO - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajak warga Manado untuk mencoblos capres yang rambutnya orisinal (putih) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. Ganjar menyerukan ajakan itu di acara Hajatan Rakyat Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di Manado, Kamis (1/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut secara khusus berpesan kepada ribuan pendukungnya yang hadir pada kampanye akbar Hajatan Rakyat Sulut yang dilangsungkan tepatnya di Lapangan Koni Sario, Kota Manado. Dengan penuh semangat, pasangan dari Mahfud MD itu pun rela turun ke tengah rakyat.

Ganjar meminta para pendukung dan kader partai politik serta relawan untuk berbicara dengan rakyat, mendengarkan keluhan rakyat lalu mencatat keluhan itu untuk disampaikan kepada capres nomor urut 3. Dalam kesempatan tersebut, ia pun mengajak warga Manado untuk mencoblos dirinya yang menjadi satu-satunya capres berambut putih.

“Ajaklah mereka mencoblos, latihan mencoblos karena kita akan terbiasa, dari tiga pasangan calon yang ada, yang rambutnya orisinal tinggal satu dan tentu kita tunjukkan ekpsresi dengan totalitas, yang rambutnya orisinal,” kata Ganjar.

Melihat antusiasme warga Manado, Ganjar merasa bergetar dan merasakan aura kemenangan di kota tersebut. Namun, ia meminta kepada para pendukungnya untuk selalu mengingatkan pasangan Ganjar-Mahfud jika memenangkan Pilpres 2024 agar tidak melupakan suara rakyat.

Sebagai informasi, pasangan Ganjar-Mahfud diusung partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).