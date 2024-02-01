Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar: Sulut Harus Jadi Pintu Gerbang Ekonomi Baru di Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |21:59 WIB
Ganjar: Sulut Harus Jadi Pintu Gerbang Ekonomi Baru di Indonesia
Ganjar Pranowo kampanye di Manado, Sulut (Foto: Dinar Fitra)
A
A
A

MANADO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan Sulawesi Utara (Sulut) harus menjadi pintu gerbang pertumbuhan ekonomi baru Indonesia di wilayah utara. Banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, di antaranya potensi kelautan dan pariwisata.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan puluhan ribu warga Sulut dalam acara bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan KONI Manado, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ganjar, masyarakat Sulut pasti sejahtera jika potensi yang ada digarap secara serius pemerintah.

"Sulut adalah wilayah di utara Indonesia dan sebagai pintu gerbang masuknya ke Indonesia dari wilayah utara. Potensi daerahnya luar biasa, maka Sulut harus menjadi pintu gerbang pertumbuhan ekonomi wilayah utara," ucapnya.

Maka, lanjut dia, seluruh kegiatan ekspor impor ke Indonesia dari wilayah utara, harus masuk ke Sulut. Dengan begitu lanjut Ganjar, maka seluruh potensi yang ada di Sulut bisa berkembang dan muncul.

"Itulah pertumbuhan ekonomi baru yang mesti kita ciptakan. Dan Sulut menjadi kontributor ekonomi besar bagi Indonesia," ujarnya.

Salah satu potensi besar Sulut yang belum dikelola dengan baik adalah sektor kelautan. Selain sumber daya di laut yang melimpah, pariwisata dan kebudayaan di Sulut juga bisa menjadi penyumbang ekonomi besar bagi Indonesia.

"Kalau bicara optimalisasi potensi laut, maka persis dengan apa yang akan kita kerjakan. Negara maritim ini mesti kita kuatkan, sumber daya kelautan, pariwisata dan budaya harus kita naikkan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement