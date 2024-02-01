Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Ribu Warga Manado Ramaikan Hajatan Rakyat, Dukung Ganjar Basmi Korupsi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:26 WIB
Puluhan Ribu Warga Manado Ramaikan Hajatan Rakyat, Dukung Ganjar Basmi Korupsi
Ganjar Pranowo di Manado. (Foto: Youtube Ganjar)
MANADO - Puluhan ribu warga memadati lapangan KONI Manado, Sulawesi Utara untuk menyambut kedatangan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo di acara bertajuk Hajatan Rakyat, Kamis (1/2/2024). Masyarakat mendukung Ganjar untuk memberantas korupsi dan membawa Indonesia unggul.

Menariknya, dukungan itu disampaikan dengan cara yang unik. Seorang pendukung berpenampilan menyerupai banteng lengkap dengan dua tanduk, bergambar Ganjar dan bertuliskan 'Basmi Korupsi' di dadanya.

Ganjar yang melihat itu, langsung memanggilnya untuk naik ke atas panggung. Ternyata pendukung Ganjar itu bernama Feli Manday. Ia mengaku sudah lama kagum dengan sosok Ganjar.

“Karena senang Pak Ganjar,” ungkap Feli kenapa berpenampilan banteng itu.

Melalui aksinya itu, ia berharap kepada Ganjar untuk dapat membasmi korupsi.

“Agar Pak Ganjar membasmi korupsi,” harapnya.

Mendengar hal itu, capres berambut putih itu memberikan apresiasi. Ganjar sangat menghargai dukungan dari rakyat yang disampikan dengan cara unik dan kreatif sekaligus mengandung harapan besar bagi bangsa Indonesia.

“Harapan rakyat sangat sederhana. Ekspresinya sangat kreatif dan harapannya besar terhadap republik ini untuk menjadi republik antikorupsi,” ucap Ganjar.

Pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) memang menjadi prioritas program Ganjar-Mahfud. Ia bahkan telah menyiapkan Lapas Nusakambangan untuk menjadi penjara bagi koruptor.

Menurutnya Lapas Nusakambangan yang berada di Cilacap, Jawa Tengah itu dikenal penjara yang sangat menakutkan dan dihuni napi kelas kakap. Selain itu, Ganjar juga mendukung RUU Perampasan Aset koruptor segera disahkan.

Halaman:
1 2
      
