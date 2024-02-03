Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Pemukiman Warga Lebak Didatangi Babi Hutan saat Malam Jumat

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |01:00 WIB
Viral! Pemukiman Warga Lebak Didatangi Babi Hutan saat Malam Jumat
Babi hutan yang diamankan warga (foto: ist)
A
A
A

LEBAK - Seekor babi hutan berhasil diamankan warga Kampung Pasir Bedil, Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis, 1 Februari 2024 malam.

Proses penangkapan babi yang membuat heboh masyarakat itu ramai di media sosial setelah diunggah pada akun @inforangkasbitung. Postingan tersebut nampak mendapatkan ribuan komentar beragam dari netizen.

Dalam video tersebut, nampak babi hutan yang tersungkur di pemukiman warga saat malam Jumat itu diikat menggunakan seutas tali. Disitu terdapat beberapa warga menonton dan memukul hewan tersebut menggunakan daun.

Tak jarang, babi juga mengamuk saat dipukul menggunakan daun. Hal itu pun menarik beragam perhatian warganet.

"Tapi kasian kok dipukul sih kan dia ngga ngelukain warga,"tulis akun @jenniyer_

"Etamah babi hutan pak sanes babi pesugihan,"tulis akun lainnya @ar_rifaldi11.

Halaman:
1 2
      
