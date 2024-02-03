Kepala Ditebas Parang oleh Rekannya, Remaja di Makassar Kritis

MAKASSAR - Seorang remaja kritis usai ditebas dibagian kepala dan tangan oleh rekannya sendiri di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, pada Jumat (2/2/2024). Pelaku yang terekam CCTV warga usai melakukan aksi sadisnya. Dan kini dalam pengejaran pihak kepolisian.

Dalam rekaman kamera pengawas milik warga, usai pelaku melancarkan aksi sadisnya menebas rekannya sendiri menggunakan senjata tajam jenis parang hingga kritis di Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar.

Pelaku yang terekam CCTV mengancungkan jari tengah ke arah lokasi penebasan, saat rekan lainnya berusaha melerai dan mengevakuasi korban yang mengalami luka parah di sekujur tubuh, usai melancarkan aksi sadisnya pelaku melarikan diri.

Akibat peristiwa ini, korban yang berinisial MFS (17), kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban mengalami luka tebasan senjata tajam di bagian kepala belakang dan tangan.

Sementara itu, tim gabungan Polrestabes Makassar bersama anggota Polsek Makassar langsung mendatangi lokasi tempat kejadian, serta melakukan olah TKP termasuk mengambil rekaman video CCTV dan mengumpulkan keterangan saksi.