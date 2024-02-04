Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berkunjung ke Lagoa Koja, Hary Tanoe dan Liliana Disambut Antusias Ratusan Warga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:38 WIB
Berkunjung ke Lagoa Koja, Hary Tanoe dan Liliana Disambut Antusias Ratusan Warga
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Anggoe Ariesta)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri Kampanye Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy.

Adapun kedua Caleg berkolaborasi dalam Program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah di Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2024) sore. 

Ratusan warga dan tokoh masyarakat sekitar yang datang di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja ini menyambut meriah Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Baik Hary dan Liliana disambut dengan iringan hadrah para remaja yang berbalut seragam hijau dan para warga yang menghadiri Program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo. 

Menekankan suara rakyat, Ketum Perindo Hary Tanoe dan Ketum Kartini Perindo juga melakukan sosialisasi pencoblosan yang baik dan benar.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement