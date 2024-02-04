Berkunjung ke Lagoa Koja, Hary Tanoe dan Liliana Disambut Antusias Ratusan Warga

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri Kampanye Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy.

Adapun kedua Caleg berkolaborasi dalam Program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah di Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2024) sore.

Ratusan warga dan tokoh masyarakat sekitar yang datang di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja ini menyambut meriah Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Baik Hary dan Liliana disambut dengan iringan hadrah para remaja yang berbalut seragam hijau dan para warga yang menghadiri Program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo.

Menekankan suara rakyat, Ketum Perindo Hary Tanoe dan Ketum Kartini Perindo juga melakukan sosialisasi pencoblosan yang baik dan benar.

(Arief Setyadi )