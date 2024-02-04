Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wawancara Eksklusif: Momen Ganjar Beli Sepatu Hitam Harga Rp65.000 di Pasar Tengah Pontianak

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |09:53 WIB
Wawancara Eksklusif: Momen Ganjar Beli Sepatu Hitam Harga Rp65.000 di Pasar Tengah Pontianak
Ganjar saat wawancara ekslusif. (Foto: iNews)
A
A
A

PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuktikan kebersahajaannya dalam penampilan. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2 periode itu, tak sungkan membeli sepatu berharga Rp65.000 di Pasar Tengah, Batanghari Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Ganjar harus membeli sepatu baru lantaran sepatu hitam yang dikenakannya basah dan kotor oleh lumpur karena Pasar Tengah Pontianak, becek setelah diguyur hujan. Kemudian, Ganjar singgah ke sebuah toko sepatu.

Di sini, Ganjar membeli sepatu hitam berukuran 43. Sepatu itu berharga Rp65.000. "Sepatuku baru. Harganya Rp65.000. Keren kan. Mau lihat sepatuku?" kata Ganjar seraya menunjukkan sepatu yang baru dibeli.

"Sepatu saya kemarin basah Mbak, habis kampanye di Malang. Hujan deras, masyarakat enggak pergi. Terharu saya. Tapi masuk (ke Pasar Baru Pontianak) becek lagi. Ternyata kemarin sehari penuh," ujar Ganjar bercerita kepada Anisha Dasuki dari iNews yang menemaninya.

Tak lama kemudian datang pemilik toko. Ganjar sempat berbincang dengan pemilik toko sepatu tersebut yang mengaku telah 30 tahun berjualan di Pasar Tengah Pontianak. Sepatu jualannya didatangkan dari Jakarta, Bogor dan Surabaya. "Saya senang Bapak mau singgah di toko saya," ujar pemilik toko.

Seusai berbincang dengan pemilik toko, Ganjar dan Anisha Dasuki melanjutkan wawancara di sebuah warung kopi tengah pasar. Dalam perjalanan menuju warung kopi, Ganjar menyapa dan menyalami warga.

Warung kopi yang disinggahi Ganjar begitu kawakan di Pasar Tengah Pontianak. Warung tersebut telah eksis sejak 1974 dan sampai saat ini masih bertahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement