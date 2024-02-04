Aliran Sungai Cilemer Meluap, Enam Desa di Pandeglang Terendam Banjir

PANDEGLANG - Banjir merendam enam desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu, 4 Februari 2024. Aktivitas warga dilaporkan menjadi lumpuh.

Banjir yang terjadi merupakan luapan dari aliran Sungai Cilemer akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu, 3 Februari 2024.

"Iya betul ini saya dan tim lagi di Desa Ciawi, lagi menyiapkan perahu karet untuk aktivitas warga,"kata Sekretaris BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana saat dihubungi.

Menurut dia, banjir dengan ketinggian 20 sampai 35 centimeter itu menyebabkan beberapa ruas jalan di Kota Badak terendam sehingga aktivitas warga terputus.