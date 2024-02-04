Eksklusif Wawancara Ganjar Pranowo: Beli Sepatu Hitam Harga Rp65 Ribu di Pasar Tengah Pontianak

PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuktikan kebersahajaannya dalam penampilan. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2 periode itu, tak sungkan membeli sepatu berharga Rp65.000 di Pasar Tengah, Batanghari Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Ganjar terpaksa membeli sepatu baru lantaran sepatu hitam yang dikenakannya basah dan kotor oleh lumpur karena Pasar Tengah Pontianak, becek setelah diguyur hujan. Kemudian, Ganjar singgah ke sebuah toko sepatu.

Di sini, Ganjar membeli sepatu hitam berukuran 43. Sepatu itu berharga Rp65.000. "Sepatu ku baru. Harganya Rp65.000. Keren kan. Mau lihat sepatuku?" kata Ganjar seraya menunjukkan sepatu yang baru dibeli.

"Sepatu saya kemarin basah Mbak, habis kampanye di Malang. Hujan deras, masyarakat enggak pergi. Terharu saya. Tapi masuk (ke Pasar Baru Pontianak) becek lagi. Ternyata kemarin sehari penuh," ujar Ganjar bercerita kepada Anisha Dasuki dari iNewsTV yang menemaninya.

Tak lama kemudian datang pemilik toko. Ganjar sempat berbincang dengan pemilik toko sepatu tersebut yang mengaku telah 30 tahun berjualan di Pasar Tengah Pontianak. Sepatu jualannya didatangkan dari Jakarta, Bogor, dan Surabaya. "Saya senang Bapak mau singgah di toko saya," ujar pemilik toko.

Seusai berbincang dengan pemilik toko, Ganjar dan Anisha Dasuki melanjutkan wawancara di sebuah warung kopi tengah pasar. Dalam perjalanan menuju warung kopi, Ganjar menyapa dan menyalami warga.