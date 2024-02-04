Isak Tangis Iringi Pemakaman Mahasiswi Unsri Korban Begal Sadis

LAHAT - Meninggalnya seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) Nazwa Keyza Safira (19) karena dibegal di Tanjung Senai, Kebupaten Ogan Ilir, menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarga almarhumah yang berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Minggu (4/2/2024).

Berdasarkan pantauan di lapangan terlihat ratusan pelayat mendatangi rumah duka di jalan Lahat-Pagaralam, Desa Suka Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, pada hari Sabtu (3/2/2024) kemarin.

Tangis orangtua korban Nazir dan keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB. Ayah korban juga merupakan anggota Koramil Kota Lahat Kodim 0405 Lahat, yang juga pelatih karate di Kabupaten Lahat, tidak kuasa menahan tangis melihat peti jenazah yang berisikan putri kesayangannya.

Selain itu juga kerabat, tetangga, rekan kerja orang tua korban dan teman sekolah korban terlihat juga ramai mendatangi rumah duka, yang berada di dekat Koramil Kota Lahat.

Diketahui bahwa korban Nazwa, merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Orang tua korban juga sangat ramah dalam bertetangga. Korban juga aktif di karate, pernah menjadi finalis wajah Lahatpos 2017 lalu.

Sementara menurut rekan-rekannya, korban dikenal sebagai orang baik, pintar dan ceria. Korban merupakan alumni SMA Negeri 4 Lahat, lulus tahun 2022.

“Orangnya baik kak, pintar dan suka karate kak," kata Kevin, teman satu anggkatannya.

Sedangkan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Lahat, Baslini membenarkan bahwa Nazwa Keyza Safira alumni angkatan 20. Oleh karenanya pihaknya turut berduka cita, dan berbela sungkawa atas meninggalnya almarhumah Nazwa.

Sementara itu, jenazah korban usai dimandikan dan disholatkan, langsunh dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Suka Negara, Kecamatan Lahat.

Sementara informasi yang dihimpun, Kejadiannya yang dialami korban, Jumat malam, (2/22024). Korban Nazwa Keyza Safira dan rekannya bernama Aldo Parestio menjadi korban begal saat berada di Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Diketahui, Nazwa Keyza Safira adalah mahasiswi Teknik Kimia Angkatan 2022.