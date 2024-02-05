Bazar Murah Caleg Perindo, Rp5 Ribu Dapat Minyak Goreng dan Mi Instan

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Cimahi) Djoni Toat Muljadi terus menggelar bazar minyak goreng murah.

Seperti kegiatan sebelumnya, dalam acara tebus murah disediakan 1.000 liter minyak goreng. Masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dan mi instan dengan tebusan Rp5.000.

Djoni setidaknya telah menggelar tiga kali kegiatan tebus murah minyak goreng di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pungkur, Kota Bandung. Kegiatan ini mendapat antusias dari masyarakat.

"Hari ini, Minggu (4/2/2024), di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, kami menggelar acara tebus murah minyak goreng dan sosialisasi cara mencoblos kepada masyarakat pada Rabu 14 Februari 2024," kata Djoni Toat.