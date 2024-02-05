Kronologi Pembunuhan Pemuda di Bandarlampung, Motifnya Balas Dendam

BANDARLAMPUNG - Pemuda di Bandarlampung berinisial RN (22) membunuh teman nongkrongnya mengaku menyesal. Motif pembunuhan itu sendiri adalah baslas dendam.

Menurut Rifki, perbuatannya tersebut disebabkan oleh dendam lantaran korban Reza Irawan (20) pernah memukuli sang adik yang masih berusia 14 tahun.

"Saya sama korban itu kawan tongkrongan dan dekat rumah juga. Saya dendam karena adik saya yang masih umur 14 Tahun pernah dipukuli dan dikarungin di dalam gerobak hingga nangis dan benjol," ungkapnya.

Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, kedua pelaku yakni RN (22) warga Kelurahan Gedung Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan MA (22) warga Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur.

Menurut Dennis, peristiwa pembunuhan berencana itu berawal saat kedua pelaku berpura-pura mengajak korban untuk jalan-jalan dan menjemput korban di rumahnya pada Sabtu 3 Februari 2024, dini hari.

Usai dijemput, lanjut Dennis, para pelaku langsung mengajak korban berkeliling dengan berbonceng tiga hingga akhirnya berhenti di Jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling.

"Saat di TKP itu, korban disuruh turun oleh para pelaku dan langsung dipiting oleh pelaku MA," jelasnya.