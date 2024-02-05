Advertisement
HOME NEWS JATENG

Turunkan Angka Pengangguran, Bupati Dico Berpeluang Maju di Pilgub Jateng

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |23:01 WIB
KENDAL - Kabupaten Kendal menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang yang terbukti berhasil menurunkan tingkat pengangguran dari 7 persen menjadi 5,5 persen pada tahun 2023.

Bupati Dico M Ganinduto, mengatakan, perkembangan kawasan industri di Kendal sangat signifikan ekosistem infrastrukturnya juga sudah terbangun sangat baik hari ini.

“Sehingga investasi semakin besar, kawasan industri berkembang semakin cepat, dan juga lapangan pekerjaan terbuka," kata Dico dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Dengan realisasi program kerjanya tersebut hingga pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kendal menurun dari 7 persen menjadi 5,5 persen.

"Jadi penurunan 1,5 persen itu salah satu tertinggi penurunannya yang ada di Jawa Tengah, dan itu tentunya keberhasilan kita di bidang industri,”ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, program prioritas yang terus dioptimalkan realisasinya di Kendal adalah program bantuan dana desa.

"Alhamdulillah hari ini realisasi dan ini upaya kita untuk bisa memberikan pembiayaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing basisnya dusun. Jadi ada 1.137 dusun yang ada di Kendal, ini adalah upaya kita, untuk bisa memberikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kendal," ungkapnya.

Bahkan, saat ini, Bupati Dico, juga telah menyediakan fasilitas UMKM Center bagi para pelaku usaha di Kendal.

"Untuk memfasilitasi para pelaku UMKM bagaimana mengembangkan produk mereka, menjual, memberikan pelatihan dan juga membantu mereka untuk bisa digitalisasi,” ujarnya.

“Itu sudah kita lakukan dan hari sudah lebih dari 50 persen UMKM kita di Kendal yang sudah digital dan kerjasama dengan market place," tutup Dico.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
