Profil Letjen (Purn) AM Putranto, Teman Satu Letting Andika Perkasa Jadi Ketua Timses Ahmad Luthfi-Taj Yasin

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses (Timses) atau Pemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. Penunjukan AM Putranto menjadi menarik, mengingat ia merupakan teman satu angkatan atau letting Andika Perkasa yang juga calon gubernur Jateng.

Duet dengan Hendrar Prihadi, Andika Perkasa merupakan mantan Panglima TNI yang menjadi rival Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng. Adapun penunjukan AM Putranto sebagai Ketua Tim Pemenangan disampaikan Tim Komunikasi Pemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Berty Diah Rahmana.

Pengumuman tim pemenangan tersebut akan digelar di Aloon – Aloon Pasar Johar Kota Semarang, Rabu 4 September 2024 pukul 16.00 WIB. "Ini untuk mendekatkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng ini dengan masyarakat, sebab Pasar Johar jadi salah satu ikon urat nadi ekonomi masyarakat,” kata Berty pada keterangan tertulisnya, Senin (2/9/2024).

Berikut Profil Letjen (Purn) AM Putranto:

AM Putranto merupakan pria kelahiran 26 Februari 1964. Ia merupakan seorang birokrat dan tokoh militer Tanah Air.

Menulik Wikipedia, dirinya dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk Matra Darat Bidang Alutsista sejak 2022 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

A.M Putranto merupakan lulusan Akmil 1987 Korps Infanteri. Jabatan terakhir Jenderal bintang tiga ini adalah Komandan Kodiklat TNI AD.

Ia telah melewati perjalanan karier militer yang panjang, di antaranya melaksanakan Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri, Pendidikan Lanjutan Perwira Infanteri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat maupun Sekolah Staf dan Komando TNI serta Lemhanas.

Perjalanan Karier

Pada tahun 2000, AM Putranto dipercaya menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 433/Julu Siri di Makassar. Kemudian, dirinya sempat menjabat Komandan Kodim sebanyak dua kali, yaitu di Kabupaten Maros dan Kota Makassar.

AM Putranto ditunjuk menjadi Komandan Kontingen Garuda XXIII-B untuk Batalyon Mekanis TNI yang akan bertugas pada misi UNIFIL di Lebanon pada tahun 2007 - 2008. Usai sukses bertugas di Lebanon, ia dipercaya menjadi Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Divisi II Kostrad di Malang.

Kariernya terus melejit hingga dipercaya menjadi Komandan Resimen Taruna Akademi Militer di Magelang. Kemudian, menjadi Komandan Korem 061/Suryakencana, Bogor pada 2012.

Pada 2013, AM Putranto dipromosikan menjadi Komandan PMPP TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/463/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, ia mendapat promosi bintang dua dengan jabatan Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad.