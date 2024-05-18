PKB Buka Peluang Koalisi dengan PDIP di Pilgub Jawa Tengah 2024

SEMARANG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang koalisi dengan berbagai partai politik lainnya termasuk PDI Perjuangan (PDIP) untuk gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024.

“Kita sudah membangun komunikasi dengan partai-partai, ketua partai, dengan Demokrat kita sudah melakukan pembicaraan, PPP juga dengan PKS tentu juga dengan PDIP dan Gerindra. Kita sudah melakukan komunikasi dengan semua partai, tinggal intensitasnya saja,” kata Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf di Kota Semarang, Jumat (17/5/2024) petang.

Dia menyebut koalisi yang akan dibangun digelaran Pilgub Jateng akan cair, bisa seperti koalisi saat gelaran Pilpres ataupun tidak.

