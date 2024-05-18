Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

PKB Buka Peluang Koalisi dengan PDIP di Pilgub Jawa Tengah 2024

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |04:45 WIB
PKB Buka Peluang Koalisi dengan PDIP di Pilgub Jawa Tengah 2024
Ketua DPP PKB, Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Ketua PKB Jateng, Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf (Foto: MPI/Eka)
A
A
A

SEMARANG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang koalisi dengan berbagai partai politik lainnya termasuk PDI Perjuangan (PDIP) untuk gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024.

“Kita sudah membangun komunikasi dengan partai-partai, ketua partai, dengan Demokrat kita sudah melakukan pembicaraan, PPP juga dengan PKS tentu juga dengan PDIP dan Gerindra. Kita sudah melakukan komunikasi dengan semua partai, tinggal intensitasnya saja,” kata Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf di Kota Semarang, Jumat (17/5/2024) petang.

Dia menyebut koalisi yang akan dibangun digelaran Pilgub Jateng akan cair, bisa seperti koalisi saat gelaran Pilpres ataupun tidak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3057864/pilgub_jateng-P2F9_large.jpg
Profil Letjen (Purn) AM Putranto, Teman Satu Letting Andika Perkasa Jadi Ketua Timses Ahmad Luthfi-Taj Yasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/512/3055362/pilkada_jawa_tengah-dIzB_large.jpg
Didampingi Gibran, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Resmi Daftar Pilgub Jateng 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3054804/pilkada_jawa_tengah-4wjW_large.jpg
Ahmad Luthfi-Taj Yasin Sambangi Markas Demokrat Diduga Terkait Pilgub Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041223/polri-CuhY_large.jpg
Maju Pilgub Jateng, Polri: Komjen Ahmad Luthfi Harus Mundur dari Kesatuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036193/jadi-wamentan-sudaryono-pastikan-tak-maju-pilgub-jateng-2024-FKahHo2AxO.jpg
Jadi Wamentan, Sudaryono Pastikan Tak Maju Pilgub Jateng 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/512/3010292/buka-pintu-koalisi-pdip-segera-jaring-cagub-jawa-tengah-2024-2029-29uylnt4Oa.jpg
Buka Pintu Koalisi, PDIP Segera Jaring Cagub Jawa Tengah 2024-2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement