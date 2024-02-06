Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Merupakan Bagian dari Partai Perindo Melayani Masyarakat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:42 WIB
Hary Tanoe: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Merupakan Bagian dari Partai Perindo Melayani Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri Kampanye Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy di Lapangan Posyandu, Jl Pandan, RT.4/RW.9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Kedua caleg dari Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berkolaborasi dalam Program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng & Beras Murah.

Kehadiran Hary Tanoesoedibjo dan Liliana disambut antusias oleh warga di lokasi. Tak jarang beberapa warga terlihat berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan Hary Tanoe dan Liliana.

"Ya saya pada saat ini berada di Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru bersama Bu Liliana, Caleg DPR RI Dapil 2 yg meliputi jaksel jakpus dan luar negeri," jelas Hary Taboe.

Ia mengungkapkan kehadirannya untuk melakukan bakti sosial, seperti bazar murah yang meliputi beras dan minyak goreng.

"Ada juga pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma ini merupakan bagian daripada bagaimana Partai Perindo bisa melayani masyarakat," tuturnya.

Sebab menurut Hary Tanoe, tujuan Partai Perindo untuk melayani masyarakat. "Khususnya masyarakat yang membutuhkan, itulah kenapa ada Partai Perindo," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
