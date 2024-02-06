Caleg Perindo Venna Melinda Janji Lanjutkan Program KIP: Tidak Ada Lagi Anak Putus Sekolah

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda berjanji akan melanjutkan program Kartu Indoesia Pintar (KIP) jika terpilih kembali dalam Pemilu 2024.

Venna mengklaim KIP merupakan gagasannya, yakni saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Venna Melinda berharap program KIP ke depan bisa semakin meluas dan merata.

“Kita akan mengembangkan program Kartu Indonesia Pintar,” ujar Venna di sela senam bersama atau senam massal di Kabupaten Kediri Selasa (6/2/2024).

Venna tidak berhenti melakukan senam massal yang bertajuk senam sehat dan bahagia. Di Kediri, Blitar dan Tulungagung ia juga terus menggelar bazar minyak goreng murah.

Minyak goreng dijual harga Rp5.000 per liter, sementara harga di pasaran Rp15.000 per liter. Begitu juga saat melakukan sosialisasi di Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Venna menegaskan jika Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Partai Perindo adalah partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo. “Jangan lupa memilih Partai Perindo nomor 16 pada 14 Februari nanti,” ujarnya kepada warga.

Venna menegaskan jika KIP memiliki manfaat yang besar, yakni terutama kepada anak-anak di usia sekolah. Dengan KIP yang meluas dan merata semua anak akan melanjutkan sekolah.