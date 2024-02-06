Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Ketua KPU dan 6 Anggotanya Kena Sanksi Peringatan Keras Terkait Pencalonan Gibran

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |04:06 WIB
5 Fakta Ketua KPU dan 6 Anggotanya Kena Sanksi Peringatan Keras Terkait Pencalonan Gibran
Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan terhadap aduan tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024. Putusannya pun telah diambil yakni sanksi peringatan keras untuk Ketua KPU dan 6 Komisioner KPU lainnya.

Berikut sejumlah faktanya:

 

1. Sanksi Peringatan Keras

Ketua DKPP Heddy Lugito menjatuhkan vonis Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari karena telah melanggar kode etik dan menjatuhkan peringatan keras terakhir.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, terhadap enam komisioner KPU lainnya dijatuhi peringatan keras atas perkara nomor 135-PKE/DPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023.

2. Laksanakan Putusan

DKPP lantas memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan.

3. Bawaslu Bertugas Mengawasi

"Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini," Hal itu dikatakan Heddy dalam sidang pembacaan putusan tersebut, Senin (5/2/2024).

BACA JUGA:

Pakar Hukum Sebut Ketua KPU Harusnya Dipecat 

4. Nomor Aduan

Aduan tersebut terbagi dalam empat laporan yang teregistrasi dengan nomor perkara 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023.

Pengaduan tersebut ditujukan terhadap Ketua dan enam Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement